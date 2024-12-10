10.12.2024, 15:23
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Кейлаская баскетбольная школа“ одержать первую победу в матче против одного из лидеров?
Кейлаская баскетбольная школа vs „Ригас Зелли“ 12:15; 9:28;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, „Кейлаская баскетбольная школа“ проведет домашний матч против „Ригас Зелли“. Игра начнется в 19:00, и её можно будет увидеть в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.
Хозяевам пришлось выступать без нескольких ключевых игроков.
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