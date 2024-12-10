Баскетбол
10.12.2024, 15:23

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Кейлаская баскетбольная школа“ одержать первую победу в матче против одного из лидеров?

 
Кейлаская баскетбольная школа vs „Ригас Зелли“ 12:15; 9:28;
Keila Coolbet vs. Keila KK 2024. aasta oktoobris
Keila Coolbet vs. Keila KK 2024. aasta oktoobris
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, „Кейлаская баскетбольная школа“ проведет домашний матч против „Ригас Зелли“. Игра начнется в 19:00, и её можно будет увидеть в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.

Хозяевам пришлось выступать без нескольких ключевых игроков.

К концу первой четверти гости лидировали со счетом 15:12, несмотря на то, что реализовали всего один из 12 дальних бросков. Во второй четверти „Ригас Зелли“ значительно усилили игру и к перерыву увеличили отрыв до 43:21. —-—

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии