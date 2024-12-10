ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Кейлаская баскетбольная школа“ потерпела 11-е поражение подряд, проиграв одному из лидеров

К концу первой четверти гости из „Ригас Зелли“ вели со счетом 15:12, несмотря на низкий процент реализации дальних бросков (1 из 12). Во второй четверти латвийская команда значительно усилила игру, увеличив отрыв к перерыву до 43:21. В третьей четверти преимущество „Ригас Зелли“ продолжало расти, достигнув 36 очков (70:34). Финальный свисток зафиксировал уверенную победу гостей с разгромным счетом 89:42