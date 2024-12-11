Подробности субботней стрельбы: мужчины не знали друг друга, но встретились не случайно

Для выяснения точных обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. На сегодняшний день в ходе уголовного производства установлено, что стрельба произошла недалеко от многоквартирного дома, в котором жил подозреваемый. Подозреваемый и потерпевший ранее не были знакомы друг с другом, но их встреча не была случайной, то есть это не было стрельбой по случайному человеку. Согласно собранным доказательствам, стрелок был трезв и имеет разрешение на владение этим огнестрельным оружием. Подозреваемый не имеет действующих уголовных наказаний и сразу после стрельбы сам вызвал скорую помощь.

Поскольку уголовное производство пока находится на начальной стадии, ни одну возможность исключать нельзя, но, по одной из текущих версий следствия, речь может идти о необходимой самообороне.

Подозреваемый произвел более одного выстрела, однако пострадавшего поразил один из них. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Исходя из обстоятельств, выявленных в ходе уголовного производства, оснований ходатайствовать об аресте подозреваемого нет. Согласно закону, основания для задержания лица имеются в двух случаях: если обстоятельства, установленные в ходе уголовного производства, дают основание полагать, что на свободе подозреваемый может начать уклоняться от следствия или продолжать совершать преступления. При отсутствии законных оснований для ареста прокуратура не имеет права требовать ареста. По мнению прокуратуры, исходя из обстоятельств, установленных в рамках данного уголовного производства, нет оснований полагать, что подозреваемый будет уклоняться от следствия или представлять для кого-либо опасность, если останется на свободе.

Сейчас полиция ведет активный сбор доказательств с целью выяснения всех обстоятельств этого дела, в том числе предыстории приведшей к стрельбе встречи, в связи с чем более подробно комментировать содержание доказательств на данный момент не представляется возможным.