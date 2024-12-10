На новой таллиннской трамвайной линии уже возникают сбои: такое чувство, что люди попадают в ловушку!(1)
Из комментариев к видео выясняется, что остановки трамваев на линии случались по меньшей мере три раза. Например, одни трамвай встал у Foorumi Vapiano.
На одном видео видно, как водитель трамвая выпрыгивает из вагона. Выясняется, что трамвай остановился в очень неудачном месте, из-за чего произошел сбой, и трамвай дальше не пошел. По словам директора Центра управления TLT Тармо Лая, трамвай остановился под линейным разъединителем.
Линейные разъединители — это изоляторы на воздушных линиях, которые не проводят ток и делят всю контактную сеть на сектора. Лай привел пример: если на одной из секций происходит обесточивание, то благодаря разъединителям в других частях сети электроснабжение сохраняется.
По данным TLT, остановок движения и сбоев было немного. По словам специалиста, сбой, о котором идет речь, произошел 6 декабря и длился около 15 минут. „Подобные ситуации являются скорее исключением, и их на новой линии больше не возникало“, - заверил Лай.
Представитель TLT пояснил, что причиной ситуации стал пешеход, неожиданно вышедший на дорогу со стороны Почтампта, из-за пешехода трамвай был вынужден резко затормозить и остановился, к сожалению, прямо под линейным разъединителем.
Лай считает проблемой новые светофоры, которые не синхронизированы с трамваями. „Светофоры не дают разрешающего сигнала для трамваев, из-за чего приходится долго ждать, чтобы пересечь перекресток“, — сказал он.
Люди оказываются в трамвае в западне
Много разговоров ходит о новых трамваях PESA, о том, что сбои случаются у них. При этом в социальных сетях жалуются, что когда у трамвая неполадка, то его двери не открываются. По словам некоторых комментаторов, возникает чувство, что людей как бы держат в западне.
По словам Лая, могло так случиться, что водитель трамвая был вынужден по какой-то причине перезапустить транспортное средство. „Если трамвай отключается, двери тоже не работают, - отметил он. - Как правило, если трамваю нужно сделать рестарт, то для обеспечения безопасности посреди движения людей не выпускают“.
Как добавил Лай, в такой ситуации нет причин паниковать, потому что перезапуск трамвая обычно занимает одну-две минуты, после чего водитель трамвая может открыть двери.
Новая трамвайная линия
С начала декабря трамвай № 2 ходит через Старый порт (Vanasadam). Прокладка новой трамвайной лини, привела к тому, что названия некоторых трамвайных остановок в этом районе были изменены.
Бывшая остановка Linnahall между улицами Раннамяэ и Суур Раннавярава была переименована в Суур Раннавярава. А наименование Linnahall получила расположенная на улице Румби рядом с Горхолом новая остановка.
Подробнее о новой линии протяженностью 2,5 километра читайте здесь и по ссылкам ниже.