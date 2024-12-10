На новой таллиннской трамвайной линии уже возникают сбои: такое чувство, что люди попадают в ловушку!

Из комментариев к видео выясняется, что остановки трамваев на линии случались по меньшей мере три раза. Например, одни трамвай встал у Foorumi Vapiano.

На одном видео видно, как водитель трамвая выпрыгивает из вагона. Выясняется, что трамвай остановился в очень неудачном месте, из-за чего произошел сбой, и трамвай дальше не пошел. По словам директора Центра управления TLT Тармо Лая, трамвай остановился под линейным разъединителем.

Линейные разъединители — это изоляторы на воздушных линиях, которые не проводят ток и делят всю контактную сеть на сектора. Лай привел пример: если на одной из секций происходит обесточивание, то благодаря разъединителям в других частях сети электроснабжение сохраняется.

По данным TLT, остановок движения и сбоев было немного. По словам специалиста, сбой, о котором идет речь, произошел 6 декабря и длился около 15 минут. „Подобные ситуации являются скорее исключением, и их на новой линии больше не возникало“, - заверил Лай.

Представитель TLT пояснил, что причиной ситуации стал пешеход, неожиданно вышедший на дорогу со стороны Почтампта, из-за пешехода трамвай был вынужден резко затормозить и остановился, к сожалению, прямо под линейным разъединителем.

Лай считает проблемой новые светофоры, которые не синхронизированы с трамваями. „Светофоры не дают разрешающего сигнала для трамваев, из-за чего приходится долго ждать, чтобы пересечь перекресток“, — сказал он.

Люди оказываются в трамвае в западне

Много разговоров ходит о новых трамваях PESA, о том, что сбои случаются у них. При этом в социальных сетях жалуются, что когда у трамвая неполадка, то его двери не открываются. По словам некоторых комментаторов, возникает чувство, что людей как бы держат в западне.