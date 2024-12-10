Рост инвестиций в III пенсионную ступень: что это значит для жителей Эстонии

Быстрый рост числа жителей Эстонии, осуществляющих накопления в III пенсионной ступени, и увеличение объёма фондов в последние годы свидетельствуют о росте осведомлённости в области пенсий. В общей сложности открыто около 173 000 накопительных счетов III ступени, на которые были сделаны хотя бы разовые взносы. Суммарный объём средств, накопленных в III ступени, достигает почти 870 миллионов евро.

Председатель правления LHV Varahalduse Вахур Валлисту отметил, что рост популярности III ступени отражает повышенный интерес жителей Эстонии к финансовой защищённости. „Регулярные взносы в III ступень — это один из самых разумных способов укрепить экономическую стабильность на долгий срок. К тому же лучше всего начать инвестировать, используя налоговые льготы, а государство возвращает подоходный налог с взносов в III ступень“, — пояснил Валлисту.

Он подчеркнул, что с 2025 года взносы в III ступень будут сопровождаться увеличенной налоговой льготой из-за повышения подоходного налога. „Таким образом, продолжение или начало накоплений в III ступени становится ещё более выгодным. В будущем за каждый вложенный евро можно будет вернуть 0,22 евро через налоговую декларацию“, — добавил он.

В Эстонии пенсии низкие, и каждый сбережённый на будущее евро, играет важную роль в снижении риска бедности в пожилом возрасте. По мнению Валлисту, инвестирование в III пенсионную ступень, как инструмент с существенными налоговыми льготами, должно стать ещё популярнее. Число новых счетов III ступени ежегодно растёт на 8–10%, но объём фондов увеличивается гораздо быстрее. Это свидетельствует о том, что участники находят возможности увеличивать свои взносы.