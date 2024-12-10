Рост инвестиций в III пенсионную ступень: что это значит для жителей Эстонии
Если в 2023 году общий объём фондов III ступени вырос на 42%, то в этом году результат обещает превзойти прошлогодний. За 2024 год объём инвестиций в III ступень уже увеличился на 41%, при этом многие участники делают максимальные взносы в конце года.
Быстрый рост числа жителей Эстонии, осуществляющих накопления в III пенсионной ступени, и увеличение объёма фондов в последние годы свидетельствуют о росте осведомлённости в области пенсий. В общей сложности открыто около 173 000 накопительных счетов III ступени, на которые были сделаны хотя бы разовые взносы. Суммарный объём средств, накопленных в III ступени, достигает почти 870 миллионов евро.
Председатель правления LHV Varahalduse Вахур Валлисту отметил, что рост популярности III ступени отражает повышенный интерес жителей Эстонии к финансовой защищённости. „Регулярные взносы в III ступень — это один из самых разумных способов укрепить экономическую стабильность на долгий срок. К тому же лучше всего начать инвестировать, используя налоговые льготы, а государство возвращает подоходный налог с взносов в III ступень“, — пояснил Валлисту.
Он подчеркнул, что с 2025 года взносы в III ступень будут сопровождаться увеличенной налоговой льготой из-за повышения подоходного налога. „Таким образом, продолжение или начало накоплений в III ступени становится ещё более выгодным. В будущем за каждый вложенный евро можно будет вернуть 0,22 евро через налоговую декларацию“, — добавил он.
В Эстонии пенсии низкие, и каждый сбережённый на будущее евро, играет важную роль в снижении риска бедности в пожилом возрасте. По мнению Валлисту, инвестирование в III пенсионную ступень, как инструмент с существенными налоговыми льготами, должно стать ещё популярнее. Число новых счетов III ступени ежегодно растёт на 8–10%, но объём фондов увеличивается гораздо быстрее. Это свидетельствует о том, что участники находят возможности увеличивать свои взносы.
„Согласно недавнему исследованию LHV, каждый третий житель Эстонии планирует инвестировать в III ступень в ближайшие 6 месяцев. Чтобы воспользоваться налоговой льготой уже в этом году и вернуть подоходный налог за пару месяцев, нужно сделать взносы в III ступень до конца года“, — напомнил Валлисту. Он отметил, что наряду с единовременными крупными взносами есть безопасный и надёжный способ накоплений на пенсию — автоматизированные регулярные платежи в III ступень.
Чтобы получить налоговый возврат за взносы в III ступень за 2024 год, платежи необходимо совершить до 27 декабря не позднее 15:59.
В исследовании, проведённом летом 2024 года Kantar Emor по заказу LHV, 25% респондентов назвали III ступень самым эффективным способом избежать бедности на пенсии. Особенно выделилась возрастная группа 18–34 лет: 71% участников из этой категории поддержали такое мнение.
В фондах III ступени LHV Varahaldus насчитывается чуть более 35 000 пайщиков, среди которых мужчин и женщин поровну — по 50%. Среди постоянных вкладчиков доля мужчин и женщин составляет 53% и 47% соответственно.
Среди клиентов LHV, регулярно вносящих платежи в III ступень, около 60% находятся в возрасте 26–45 лет. Наибольшие взносы делают люди в возрасте 46–50 лет. Средний регулярный взнос в фонды III ступени LHV составляет около 100 евро в месяц.