ФОТО | Суд приговорил Вячеслава Леэдо к условному сроку

Также суд признал Грете Кундратс виновной в подделке документа и содействии причинению неплатежеспособности SLK, а предприятие AS Holostovi Kinnisvarahaldus виновным в использовании поддельного документа.

Суд приговорил Рихвка и Леэдо к двум годам и шести месяцам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком. Вийкмаа назначили наказание в виде одного с половиной года тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком, а Кундратс — в виде одного года и трех месяцев тюремного заключения с испытательным сроком в два с половиной года.

В качестве наказания предприятию AS Holostovi Kinnisvarahaldus был назначен денежный штраф в размере 250 000 евро, который не будет взыскан, если AS Holostovi Kinnisvarahaldus не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока. Началом испытательного срока считается момент оглашения судебного решения.

Суд удовлетворил гражданский иск OÜ Reyna Trade и присудил потерпевшему за счет Леэдо, Рихвка и Вийкмаа 314 338,40 евро.

Суд взыскал с AS Holostov Kinnisvarahaldus 4 099 345 евро в качестве доходов, полученных преступным путем и подлежащих конфискации. Эту сумму необходимо выплатить в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в силу.

Суд: подсудимые принимали решения сознательно

Ранее Пярнуский уездный суд конфисковал имущество, полученное преступным путем, и наложил на недвижимость AS Holostov Kinnisvarahaldus судебную ипотеку в пользу Эстонской Республики. Сегодняшним решением суд оставил эти постановления без изменений до удовлетворения иска на сумму 773 180 евро.

Рихвк, Леэдо, Кундратс и AS Holostovi Kinnisvarahaldus должны выплатить в доход государства 6 197,15 евро в качестве процессуальных издержек, Вийкмаа должен выплатить 18 462,20 евро.