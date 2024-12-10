ФОТО | Суд приговорил Вячеслава Леэдо к условному сроку
Сегодня, 10 декабря, Пярнуский уездный суд признал Тыниса Рихвка, Вячеслава Леэдо и Леннарта Вийкмаа виновными в причинении неплатежеспособности компании Saaremaa Laevakompanii (SLK).
Также суд признал Грете Кундратс виновной в подделке документа и содействии причинению неплатежеспособности SLK, а предприятие AS Holostovi Kinnisvarahaldus виновным в использовании поддельного документа.
Суд приговорил Рихвка и Леэдо к двум годам и шести месяцам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком. Вийкмаа назначили наказание в виде одного с половиной года тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком, а Кундратс — в виде одного года и трех месяцев тюремного заключения с испытательным сроком в два с половиной года.
В качестве наказания предприятию AS Holostovi Kinnisvarahaldus был назначен денежный штраф в размере 250 000 евро, который не будет взыскан, если AS Holostovi Kinnisvarahaldus не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока. Началом испытательного срока считается момент оглашения судебного решения.
Суд удовлетворил гражданский иск OÜ Reyna Trade и присудил потерпевшему за счет Леэдо, Рихвка и Вийкмаа 314 338,40 евро.
Суд взыскал с AS Holostov Kinnisvarahaldus 4 099 345 евро в качестве доходов, полученных преступным путем и подлежащих конфискации. Эту сумму необходимо выплатить в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в силу.
Суд: подсудимые принимали решения сознательно
Ранее Пярнуский уездный суд конфисковал имущество, полученное преступным путем, и наложил на недвижимость AS Holostov Kinnisvarahaldus судебную ипотеку в пользу Эстонской Республики. Сегодняшним решением суд оставил эти постановления без изменений до удовлетворения иска на сумму 773 180 евро.
Рихвк, Леэдо, Кундратс и AS Holostovi Kinnisvarahaldus должны выплатить в доход государства 6 197,15 евро в качестве процессуальных издержек, Вийкмаа должен выплатить 18 462,20 евро.
Суд установил, что банкротное преступление, а также фальсификация документа и использование поддельного документа доказаны при обстоятельствах, изложенных в обвинении. Суд отметил, что все четыре действия были взаимосвязаны и имели целью вызвать неплатежеспособность SLK.
Обвиняемые совершили действия умышленно, чтобы усугубить неплатежеспособность SLK и оставить требования кредиторов неудовлетворенными. При вынесении приговора суд учел разумный процессуальный срок, а также действующую судебную практику и то, что подсудимые ранее не наказывались и новых преступлений не совершили.
Тыниса Рихвка как члена правления AS Saaremaa Laevakompanii обвиняли в причинении неплатежеспособности SLK и подделке гарантийного документа.
Вячеслава Леэдо как члена совета SLK обвиняли в причинении неплатежеспособности SLK. Также бизнесмена обвиняли в содействии причинению неплатежеспособности, подделке гарантийного документа и использовании поддельного гарантийного документа.
Леннарт Вийкмаа как член совета SLK обвинялся в причинении неплатежеспособности SLK (сделка с акциями, продажа дочерних компаний SLK, закладывание акций SLK) и содействии причинению неплатежеспособности (сделка с акциями).
Грете Кундратс обвинялась в подделке гарантийного документа и содействии причинению неплатежеспособности SLK.
AS Holostovi Kinnisvarahaldus обвиняли в использовании поддельного гарантийного документа.