Процесс по делу об убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру. Семья Кууземаа сразу узнала о мертвом младенце

Теперь уже нет никаких сомнений в том, что новорожденного ребенка, найденного мертвым в Сууре-Ляхтру, родила Кайри Кууземаа, которую судят по обвинению в убийстве собственного ребенка и надругательстве над его трупом.

Если на первом заседании суда по инициативе Роберта Сарва, защитника Кайри Кууземаа, обсуждался в основном вопрос, знала ли обвиняемая о своей беременности до того, как родила, то на третий день процесса в ходе перекрестного допроса членов семьи Кууземаа поднимался вопрос, обратили ли они внимание на то, что к началу февраля этого года Кайри была беременна на последнем сроке.