10.12.2024, 16:34
Процесс по делу об убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру. Семья Кууземаа сразу узнала о мертвом младенце(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Кайри Кууземаа, сбежавшая из Сууре-Ляхтру за границу, через пару недель после своего бегства отправила родственникам сообщение, написав, что жизнь постоянно ее испытывала, а сейчас она ощущает себя словно загнанная в угол крыса.
Теперь уже нет никаких сомнений в том, что новорожденного ребенка, найденного мертвым в Сууре-Ляхтру, родила Кайри Кууземаа, которую судят по обвинению в убийстве собственного ребенка и надругательстве над его трупом.
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