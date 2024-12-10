ЧП и криминал
10.12.2024, 16:34

Процесс по делу об убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру. Семья Кууземаа сразу узнала о мертвом младенце

 (2)
Кайри Кууземаа и ее защитник Роберт Сарв сегодня в суде.
Кайри Кууземаа и ее защитник Роберт Сарв сегодня в суде.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Кайри Кууземаа, сбежавшая из Сууре-Ляхтру за границу, через пару недель после своего бегства отправила родственникам сообщение, написав, что жизнь постоянно ее испытывала, а сейчас она ощущает себя словно загнанная в угол крыса.

Теперь уже нет никаких сомнений в том, что новорожденного ребенка, найденного мертвым в Сууре-Ляхтру, родила Кайри Кууземаа, которую судят по обвинению в убийстве собственного ребенка и надругательстве над его трупом.

Если на первом заседании суда по инициативе Роберта Сарва, защитника Кайри Кууземаа, обсуждался в основном вопрос, знала ли обвиняемая о своей беременности до того, как родила, то на третий день процесса в ходе перекрестного допроса членов семьи Кууземаа поднимался вопрос, обратили ли они внимание на то, что к началу февраля этого года Кайри была беременна на последнем сроке.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии