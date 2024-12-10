Таллинн прекращает поддержку основанного Лидией Кылварт НКО „Лира“

„Прекращение поддержки со стороны города посылает нашим членам сигнал о том, что их вклад в культуру больше не является в городе приоритетом“, — с грустью говорит член правления „Лиры“ Рафик Григорян.

За это время власть в городе сменилась. Под руководством состоящей из четырех партий коалиции был утвержден бюджет на предстоящий год. Вице-мэр Каарел Оя утверждает, что решение относительно „Лиры“ не было политическим. Скорее, речь идет о том, чтобы все организации имели при запросе поддержки равные возможности.