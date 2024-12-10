10.12.2024, 12:15
Таллинн прекращает поддержку основанного Лидией Кылварт НКО „Лира“(14)
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Международное объединение национально-культурных обществ „Лира“ каждый год получало от города Таллинн щедрое пособие на деятельность. Например, в этом году речь шла о 82 500 евро. Теперь с этим покончено.
„Прекращение поддержки со стороны города посылает нашим членам сигнал о том, что их вклад в культуру больше не является в городе приоритетом“, — с грустью говорит член правления „Лиры“ Рафик Григорян.
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