Новости Эстонии
10.12.2024, 12:15

Таллинн прекращает поддержку основанного Лидией Кылварт НКО „Лира“

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Логотип общества „Лира“
Логотип общества „Лира“
ФОТО: Delfi Meedia

Международное объединение национально-культурных обществ „Лира“ каждый год получало от города Таллинн щедрое пособие на деятельность. Например, в этом году речь шла о 82 500 евро. Теперь с этим покончено.

„Прекращение поддержки со стороны города посылает нашим членам сигнал о том, что их вклад в культуру больше не является в городе приоритетом“, — с грустью говорит член правления „Лиры“ Рафик Григорян.

За это время власть в городе сменилась. Под руководством состоящей из четырех партий коалиции был утвержден бюджет на предстоящий год. Вице-мэр Каарел Оя утверждает, что решение относительно „Лиры“ не было политическим. Скорее, речь идет о том, чтобы все организации имели при запросе поддержки равные возможности.

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