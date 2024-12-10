ФОТО | Клиент приобрел в Rimi десерт, а дома обнаружил там плесень

Речь идет о десерте немецкой марки Liegeois Zott со сроком годности 29.12.

Открыв дома упаковку, покупатель обнаружил, что товар, который он только что купил в магазине, заплесневел.

Директор по формату Rimi Eesti Эвелин Лаул говорит, что магазину очень сложно выявлять такие ситуации, поскольку Rimi тоже все-таки доверяет тому, что написано на упаковке.

„Скорее всего, мы имеем дело с браком производителя или дефектом упаковки, и такие ситуации случаются. Прежде чем попасть на полку магазина, товар проходит длинный путь, и хотя товары защищены и упакованы в безопасные коробки, иногда может случиться, что во время этого долгого пути упаковка некоторых товаров повреждается“, — комментирует Лаул.

Это может быть совершенно невидимая глазу „микротрещина“, которая напрямую не приводит к утечке продукта, но воздух и микрочастицы, к сожалению, получают доступ к продукту, и то, что случается после этого, является чистой биологией, объясняет представитель сети.

„При возникновении такой ситуации покупателю обязательно следует обратиться в наш магазин, где он купил товар. Мы обменяем испорченный товар на новый или вернем деньги и далее будем общаться с нашими поставщиками“, — комментирует Лаул.

Рекомендация защиты прав потребителей

Департамент зашиты прав потребителей и технического контроля также рекомендует в случае обнаружения, что купленный продукт испорчен, отнести его в магазин, где он был приобретен.

Не покупайте еду, если

прилавок рядом с продуктом грязный;

одежда и руки продавца грязные;

упаковка товара повреждена;

товар хранится в ненадлежащих условиях;

вы заметите, что замороженные продукты были разморожены, а затем снова заморожены.

Если вы приобрели пищевой продукт, срок годности которого не истек, но при вскрытии упаковки оказывается, что товар испорчен, то сразу идите в магазин, в котором вы купили товар. Обязательно возьмите с собой чек и сделайте письменное заявление на возврат в магазине. Продавцы обычно решают дела в индивидуальном порядке и в основном в пользу потребителя.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить