ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Начиная со вторника несколько дней будет дуть сильный ветер

Во вторник утром на побережье было до +2 градусов. Днем с северных регионов Финляндии начнет смещаться активная область пониженного атмосферного давления, под ее влиянием на побережье Финского заива усилится юго-западный и западный ветер (порывами до 17 м/с). Осадки до нас не дойдут, усиливающийся ветер разгонит облака. Температура воздуха -2..+2, на открытом побережье до +4 градусов.