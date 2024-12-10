Водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку

Вчера в 03.53 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Соссимяэ, 5, где 34-летний мужчина въехал на легковом автомобиле Peugeot 308 в дорожное ограждение. Водителя доставили в больницу.

В 08.54 произошло дорожное происшествие в Курессааре у дома по улице Смуули, 12, где 39-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Ford, наехал на пешеходном перехода на 13-летнюю девочку. Пешехода доставили в больницу.

В 10.04 произошло дорожное происшествие в Нарве у остановки общественного транспорта „Креэнхольми мануфактуур“. В результате резкого торможения в автобусе Man Lions City, которым управлял 54-летний мужчина, упала 70-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

В 17.40 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Ласнамяэ и Лубья, где 52-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Passat, столкнулся с двигавшимся по главной дороге легковым автомобилем Toyota C-HR, за рулем которого находился 22-летний мужчина. Пассажира Toyota, 22-летнюю женщину, доставили в больницу.