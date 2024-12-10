Рийгикогу обсудит предложение увязать зарплату депутатов с их реальной работой

„Центристская партия считает, что зарплата депутата должна быть увязана с его реальным вкладом в работу парламента, - сказал председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс посредством пресс-релища. - В рамках действующего законодательства зарплата депутата не зависит от того, принимает ли он участие в работе комиссий и пленарных заседаниях. Теоретически возможна ситуация, когда депутат вообще не участвует в работе парламента, но при этом отсутствуют формальные основания для сокращения или приостановки его зарплаты. Настало время начать следить за тем, как народные избранники выполняют свои обязанности, и оплачивать их труд соответствующим образом“.

Согласно предложению центристской фракции, если депутат принимает участие как минимум в 85% заседаний, ему выплачивается 100% зарплаты. „Если участие ниже 85%, зарплата снижается на 15%, а если оно даже ниже 70% или 50%, то зарплата уменьшается на 30% или 50% соответственно“, - пояснил Лаатс.

„Кроме того, размер компенсаций должен быть связан с фактически выплачиваемой зарплатой. Если депутат был недостаточно активен и его зарплата была из-за этого сокращена, то и компенсации должны быть уменьшены“, - уточнил Лаатс.

Депутаты Рийгикогу готовы урезать свои представительские расходы

При этом вчера депутаты Рийгикогу показали готовность урезать свои представительские расходы и тем самым внести вклад в общую политику сокращения государственных расходов. Как сообщает RusERR, в понедельник, 9 декабря, парламент провел первое чтение соответствующего законопроекта.

Проект, который инициировали три правящие партии и оппозиционная EKRE, предусматривает сокращение т.н. представительских расходов депутатов на одну шестую часть. Сейчас депутату можно компенсировать почти 1800 евро в месяц, с 1 января сумма снизится до 1500 евро. Подсчитано, что это позволит экономить примерно 400 000 в год.

„Переговоры фракций на эту тему продолжались много месяцев. Фракция Eesti 200 изначально предлагала урезать представительские расходы вдвое, звучали предложения дифференцировать размер транспортных компенсаций в зависимости от места проживания депутата, были и другие идеи и пожелания. Нынешний проект является компромиссом, и, по-моему, существенно, что нам всё-таки удалось найти в этом вопросе определенное согласие“, – говорит председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас (Eesti 200).

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