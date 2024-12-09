Сборная Эстонии по флорболу одержала победу над Филиппинами и пробилась в 1/8 финала ЧМ

Сборная Эстонии по флорболу, как и в предыдущих матчах, снова стартовала с уверенным преимуществом, повев в счете 2:0, затем 3:1, но в последнем периоде счет на табло неожиданно стал 5:5. Победный гол забил Кен Пэхн за десять минут до финальной сирены, и Эстония одержала победу над сборной Филиппин со счетом 6:5 (3:1, 2:3, 1:1).

Лучшим игроком встречи был признан Александр Дальберг, который отметился голом и результативной передачей. Также результативными действиями отметились: Кен Пэхн (2+0), Рикард Рюделль (1+0), Леон Швайгер (1+0), Эгерт Унга (1+0), Каспар Каллион (0+1), Сандер Сави (0+1), Стенвер Сави (0+1), Танел Казенурм (0+1) и Расмус Рандоя (0+1).

В предыдущих матчах Эстония одержала победы над Австралией (5:3) и Канадой (9:3).

Заняв первое место в группе, сборная Эстонии в 1/8 финала встретится с одной из команд — Словакией или Латвией. В среду начнутся матчи плей-офф, и подопечные Ристо Лалля сыграют в 20:00 с командой, занявшей четвертое место в группе B, в которой выступают сборные Швеции, Финляндии, Латвии и Словакии.

По регламенту чемпионата мира, две лучшие команды из групп A и B напрямую выходят в 1/4 финала, а третьи и четвёртые места этих групп сыграют с лучшими сборными из групп C и D в 1/8 финала. Остальные команды из групп C и D разыграют места с 13-го по 16-е. Финал чемпионата мира состоится 15 декабря в Мальмё.

Расписание матчей и все результаты ЧМ по флорболу в Мальмё можно посмотреть здесь.

Сборная Эстонии, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, стабильно участвует в чемпионатах мира с 1996 года, с лучшим результатом — седьмым местом в 2010 году. На последнем чемпионате мира в 2022 году эстонцы заняли 9-е место.

Швеция — рекордсмен по количеству титулов, выигрывая чемпионаты мира 10 раз. На втором месте по числу побед находится Финляндия (4 титула), а также медали завоевывали Чехия, Швейцария и Норвегия.

Группы чемпионата мира:

Группа A : Чехия, Швейцария, Норвегия, Германия

Группа B : Швеция, Финляндия, Латвия, Словакия

Группа C : Эстония, Канада, Австралия, Филиппины

Группа D: Дания, Польша, Таиланд, Словения

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