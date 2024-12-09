ФОТО | В Таллинне авария нарушила движение трамваев

В понедельник, 9 декабря, в 17:43 в полицию поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей на улице Ласнамяэ в Таллинне.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen ехал со стороны улицы Ласнамяэ и хотел повернуть в сторону улицы Лубья, но остановился, чтобы пропустить трамвай. Пока трамвай проезжал, водитель Volkswagen тронулся с места, но не заметил приближающуюся Toyota и врезался в нее сбоку.

По данным Департамента полиции и погранохраны, водители обоих транспортных средств были трезвы. Пассажира легкового автомобиля Toyota доставили на машине скорой помощи в больницу для медицинского обследования.

По сообщению Департамента транспорта, в результате случившегося задерживаются отправления трамвайных линий 2 и 4.

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Департамент полиции и погранохраны Эстонии настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям, отмечают правоохранительные органы и приводят рекомендации.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.