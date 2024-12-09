В Харьюмаа иностранец-нелегал устроил пьяный дебош в хостеле. Его выдворили из страны

В пятницу, 6 декабря, патруль Пыхьяской префектуры задержал в поселке Мяннику в волости Саку в Харьюмаа гражданина Грузии 1984 года рождения, который находился в хостеле в состоянии алкогольного опьянения и без разрешения проникал в комнаты других гостей хостела.

После проверки выяснилось, что мужчина находится в Эстонии незаконно. Кроме этого, ранее его неоднократно вызывали в полицию из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения он беспокоил пассажиров в автобусе, соседей по месту жительства, а также в нетрезвом виде лежал в общественных местах.

Для выяснения обстоятельств мужчину доставили в центр временного задержания. В рамках ускоренного производства нарушителя наказали штрафом в размере 400 евро, а также вынести предписание покинуть Эстонию и запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

На нарвской границе „не повезло“ и другим иностранцам

В минувшие выходные через пограничный пункт в Нарве не пустили в Эстонии корейского гражданина, а также восемь российских граждан не пустили в Эстонию. Два человека получили штрафы за незаконное нахождение на территории Евросоюза.

Восемь российских и один корейский гражданин не были допущены в Эстонию пограничниками на пограничном пункте „Нарва-1“ в минувшие выходные. Чаще всего причиной задержания было отсутствие у них необходимых документов, неясные показания или специалисты погранслужбы увидели в них угрозу общественному порядку страны.

6 декабря проверку документов не прошел гражданин Перу. При его выезде обнаружилось, что он нелегально находился на территории Шенгенской зоны в течение четырех дней, один из которых - в Эстонии. Ему было выдано уведомление о необходимости покинуть страну, запрещен въезд в Эстонию на три года и наложен штраф в размере 200 евро.

7 декабря пограничники, проверяя документы у гражданина России при его выезде из Эстонии, заметили, что он нелегально находился на территории Шенгенской зоны в течение трех дней, один из них - в Эстонии. Россиянину выдали уведомление о необходимости покинуть страну, запретили въезд в Эстонию на три года и выписали ему штраф в размере 200 евро.