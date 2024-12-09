Доминиканский бейсболист заключил крупнейший контракт в истории спорта

Доминиканский бейсболист Хуан Сото подписал крупнейший контракт в истории спорта. Как сообщает The Playoffs, MLB-клуб „Нью-Йорк Метс“ выплатит спортсмену 765 миллионов долларов за 15 лет, что составляет 51 миллион долларов в год. Контракт также предусматривает опцию досрочного расторжения после 2029 года.

Если клуб решит сохранить соглашение, то Сото будет получать 55 миллионов долларов ежегодно за оставшиеся 10 лет, что увеличит общую стоимость сделки до более чем 800 миллионов долларов.

Эта сделка с Хуаном Сото превзошла предыдущий рекорд, установленный японским игроком Сехеем Отани, который подписал контракт с „Лос-Анджелес Доджерс“ на 700 миллионов долларов на 10 лет.

Ранее рекорд по сумме контракта принадлежал Лионелю Месси, который в период с 2017 по 2021 год получил 674 миллиона долларов по соглашению с футбольным клубом „Барселона“.

Сото начал свою карьеру в MLB в 2018 году и быстро зарекомендовал себя как один из ведущих игроков лиги. В прошлом сезоне он играл за „Нью-Йорк Янкис“, с которыми дошел до Мировой серии, где их команда уступила „Лос-Анджелес Доджерс“.

Чемпионом MLB сезона 2024 года стал „Лос-Анджелес Доджерс“, победивший „Нью-Йорк Янкис“ в финальной серии со счетом 4:2. В полуфинале Мировой серии „Доджерс“ одержали победу над „Нью-Йорк Метс“ в пяти матчах (4:1).

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