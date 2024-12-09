Потребителям станет проще подавать коллективные иски
Председатель комиссии Андре Ханимяги отметил, что законопроект создает инструмент для более эффективной защиты потребителей. „Новый вид производства позволит компетентному учреждению при согласии пострадавших обратиться в суд, чтобы совместно требовать от проблемного поставщика услуг возмещения убытков. Благодаря представительскому коллективному иску потребитель не должен будет обращаться в суд самостоятельно. Также он не понесет риск покрытия расходов“.
Ко второму чтению комиссия решила внести в законопроект поправку, устанавливающую минимальное число потребителей, присоединившихся к представительскому коллективному иску: десять человек, если в суд обращается объединение потребителей, или двадцать человек, если исковое заявление подает государственное учреждение.
„Цель директивы – защитить потребителей, одновременно укрепляя деятельность объединений потребителей. Так как в Эстонии такие объединения практически отсутствуют, мы сочли необходимым наделить правом подачи представительского коллективного иска и правительственные организации, т. е. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, Финансовую инспекцию и Инспекцию по защите данных. В то же время, мы надеемся, что поправка будет способствовать и возникновению объединений потребителей, которые занимались бы защитой их прав“, – сказал Ханимяги.
Кроме того, перед вторым чтением комиссия также внесла в законопроект уточнение, призванное внести ясность, что производство по представительскому коллективному иску применяется лишь в случае нарушения коллективных интересов физических лиц. Согласно поправке, решения, вынесенные в рамках производства по представительскому коллективному иску, будут объявляться публично, так как они представляют общественный интерес ввиду большого числа потребителей.
Согласно законопроекту, правом подавать представительский коллективный иск будут наделены Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, Финансовая инспекция и Инспекция по защите данных, а также другие компетентные учреждения, которые будут внесены в перечень, составляемый Министерством экономики и коммуникаций. Кроме того, право подачи соответствующего иска может дать суд.
Законопроект призван перенять директиву Европейского союза, цель которой – обеспечить доступность производства по представительским коллективным искам в государствах-членах. Директива направлена на повышение доверия потребителей, продвижение честной конкуренции и создание более равных возможностей для действующих на внутреннем рынке предприятий. Речь идет о новой возможности в правовом пространстве Эстонии, благодаря которой производство смогут вести не пострадавшие потребители, а компетентные учреждения.
Трансграничный представительский коллективный иск сможет подавать компетентное учреждение, внесенное в перечень Европейской комиссии, либо организация, назначенная государством-членом Европейского союза.
В заседании приняла участие советник судебной службы отдела политики административной юстиции Министерства юстиции Стелла Йохансон.
Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс и в другие законы (создание производства по представительским коллективным искам) состоится на пленарном заседании Рийгикогу 11 декабря.