Потребителям станет проще подавать коллективные иски

Ко второму чтению комиссия решила внести в законопроект поправку, устанавливающую минимальное число потребителей, присоединившихся к представительскому коллективному иску: десять человек, если в суд обращается объединение потребителей, или двадцать человек, если исковое заявление подает государственное учреждение.

„Цель директивы – защитить потребителей, одновременно укрепляя деятельность объединений потребителей. Так как в Эстонии такие объединения практически отсутствуют, мы сочли необходимым наделить правом подачи представительского коллективного иска и правительственные организации, т. е. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, Финансовую инспекцию и Инспекцию по защите данных. В то же время, мы надеемся, что поправка будет способствовать и возникновению объединений потребителей, которые занимались бы защитой их прав“, – сказал Ханимяги.

Кроме того, перед вторым чтением комиссия также внесла в законопроект уточнение, призванное внести ясность, что производство по представительскому коллективному иску применяется лишь в случае нарушения коллективных интересов физических лиц. Согласно поправке, решения, вынесенные в рамках производства по представительскому коллективному иску, будут объявляться публично, так как они представляют общественный интерес ввиду большого числа потребителей.

Согласно законопроекту, правом подавать представительский коллективный иск будут наделены Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, Финансовая инспекция и Инспекция по защите данных, а также другие компетентные учреждения, которые будут внесены в перечень, составляемый Министерством экономики и коммуникаций. Кроме того, право подачи соответствующего иска может дать суд.