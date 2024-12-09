ЧП и криминал
09.12.2024, 17:05

Мужчина выстрелил в другого мужчину: пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу в Выру произошла стрельба, в результате которой тяжело пострадал мужчина.

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, 7 декабря поступило сообщение о том, что в городе Выру 29-летний мужчина выстрелил в 39-летнего мужчину, который в результате случившегося тяжело пострадал и был доставлен в больницу.

В качестве подозреваемого полиция задержала 29-летнего мужчину.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного расследования.

RusDelfi
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