09.12.2024, 17:05
Мужчина выстрелил в другого мужчину: пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу в Выру произошла стрельба, в результате которой тяжело пострадал мужчина.
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, 7 декабря поступило сообщение о том, что в городе Выру 29-летний мужчина выстрелил в 39-летнего мужчину, который в результате случившегося тяжело пострадал и был доставлен в больницу.
В качестве подозреваемого полиция задержала 29-летнего мужчину.
Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного расследования.