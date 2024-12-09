Мнение
09.12.2024, 14:28

Украина освободила Сирию от Асада. Что теперь будет с российским влиянием на Ближнем Востоке?

 
Sergei Kovalchenko
журналист
Сергей Ковальченко
Сергей Ковальченко
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В субботу, 7 декабря 2024 года, стремительно пал режим потомственного сирийского диктатора Башара Асада. После того, как повстанцы-исламисты вошли в Дамаск, сообщалось, что самолет с семейством Асада-младшего пропал с радаров, и многие сочли экс-диктатора погибшим, но его приютили в Москве. Еще летом 2021 года, когда американцы стремительно покидали Афганистан, в Кремле злорадствовали, мол, что это за „великая держава“, если драпает из Кабула, бросая своих местных союзников на произвол судьбы. Теперь время злорадствовать Вашингтону – союзный России режим на Ближнем Востоке рассыпался как карточный домик, пишет публицист Сергей Ковальченко.

Кремль решил вмешаться в сирийские дела осенью 2015 года. Только что отгремели сражения на полях Донбасса, где Россия при помощи своих прокси из марионеточных „народных республик“, а потом и при поддержке своих добровольцев, регулярных танковых бригад и псковских десантников пыталась захватить себе побольше территорий Украины. Удалось немногое – под контроль Москвы перешли части Донецкой и Луганской области, прокси без поддержки армии РФ воевали плохо, а Кремль тогда еще не рисковал открыто вводить войска в Украину и всячески открещивался, когда его уличали в разжигании войны. В итоге, в феврале 2015 года российским прокси из так называемых ДНР и ЛНР пришлось подписать в Минске соглашение об урегулировании ситуации на востоке Украины.

На этом закончился первый этап войны на Донбассе, но после этого за Россией закрепилась репутация агрессора. Внутри страны тоже было недоумение. Зачем полезли на Донбасс? Нужно было срочно заместить эти проблемы „позитивной повесткой“, и тут под кремлевскую руку подвернулась Сирия.

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