ФОТО и ВИДЕО | Соглашение об образовании торжественно подписано. Кристина Каллас: „конечный результат не идеален“

„Я общалась на эту темя со многими самоуправлениями. Во многих случаях при голосовании перевес голосов „против“ был минимальным“, — сказала Каллас и добавила, что, по ее мнению, в самоуправлениях с основной частью соглашения об образовании согласны, но напряжение вызвал денежный вопрос. „Финансы для выполнения соглашения об образовании должны поступать за счет совместных усилий держателей школ“, — добавила она.

В некоторых случаях, по словам Каллас, возникало впечатление, что создается лишь видимость переговоров и порой казалось, что с самого начала реальная политическая воля для достижения соглашения отсутствовала. „Эту возможность использовали просто для того, чтобы заработать плюсы на политической критике и противодействии. К сожалению, такое местами было заметно. Хотя, я думаю, это касается любого подобного политического процесса“, — сказала министр.