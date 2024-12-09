09.12.2024, 15:15
ФОТО и ВИДЕО | Соглашение об образовании торжественно подписано. Кристина Каллас: „конечный результат не идеален“(2)
Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) отметила, что окончательный результат по соглашению об образовании не идеален. Ей хотелось бы, чтобы реальная договоренность была бы более масштабной. Кроме того, большинство самоуправлений соглашение подписывать не стали.
„Я общалась на эту темя со многими самоуправлениями. Во многих случаях при голосовании перевес голосов „против“ был минимальным“, — сказала Каллас и добавила, что, по ее мнению, в самоуправлениях с основной частью соглашения об образовании согласны, но напряжение вызвал денежный вопрос. „Финансы для выполнения соглашения об образовании должны поступать за счет совместных усилий держателей школ“, — добавила она.
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