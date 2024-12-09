Другие виды
09.12.2024, 13:40

ISU планирует допустить российских фигуристов к квалификационному турниру к Олимпиаде-2026

 
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии. По информации РИА Новости, спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к новому турниру, который будет квалификацией на Олимпийские игры 2026 года. По данным РИА Новости, фигуристы из России и Белоруссии смогут претендовать на одну квоту в каждом виде программы, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Также обсуждается возможность допуска российских и белорусских спортсменов к остальным турнирам олимпийского сезона, если это решение будет одобрено. Итоговый вердикт ожидается после заседания совета ISU в марте.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину весной 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Последним официальным стартом для российских фигуристов на международной арене стали зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В сентябре 2024 года ISU подтвердил, что российские фигуристы не смогут участвовать в международных турнирах в сезоне 2024/25, который является предолимпийским. Решение было принято по итогам конгресса, состоявшегося 27–28 сентября.

На ЧМ по плаванию Ефимова может встретиться с Ефимовой

Международная федерация плавания (World Aquatics) предоставила нейтральный статус 25 российским пловцам, включая рекордсменку мира на дистанции 200 метров брассом Евгению Чикунову, что позволит им участвовать в чемпионате мира.

Ранее было подтверждено, что на чемпионате мира по плаванию на короткой воде выступят такие спортсмены, как россиянка Юлия Ефимова, которая является конкуренткой эстонской пловчихи Энели Ефимовой, а также Андрей Минаков. Теперь список участников расширен за счет ещё нескольких российских пловцов с нейтральным статусом.

Все россияне, участвующие в чемпионате мира, заслужили своё место на турнире через национальные чемпионаты, которые проходили с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. При этом последний раз российские пловцы участвовали в чемпионатах мира или Европы три года назад.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2024 года - это 17-й чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Состоится с 10 по 15 декабря 2024 года в Будапеште (Венгрия) в бассейне Дунай-Арены. Всего будет разыграно 46 комплектов наград.

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