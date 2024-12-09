ISU планирует допустить российских фигуристов к квалификационному турниру к Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к новому турниру, который будет квалификацией на Олимпийские игры 2026 года. По данным РИА Новости, фигуристы из России и Белоруссии смогут претендовать на одну квоту в каждом виде программы, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Также обсуждается возможность допуска российских и белорусских спортсменов к остальным турнирам олимпийского сезона, если это решение будет одобрено. Итоговый вердикт ожидается после заседания совета ISU в марте.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину весной 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Последним официальным стартом для российских фигуристов на международной арене стали зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В сентябре 2024 года ISU подтвердил, что российские фигуристы не смогут участвовать в международных турнирах в сезоне 2024/25, который является предолимпийским. Решение было принято по итогам конгресса, состоявшегося 27–28 сентября.

Международная федерация плавания (World Aquatics) предоставила нейтральный статус 25 российским пловцам, включая рекордсменку мира на дистанции 200 метров брассом Евгению Чикунову, что позволит им участвовать в чемпионате мира.

Ранее было подтверждено, что на чемпионате мира по плаванию на короткой воде выступят такие спортсмены, как россиянка Юлия Ефимова, которая является конкуренткой эстонской пловчихи Энели Ефимовой, а также Андрей Минаков. Теперь список участников расширен за счет ещё нескольких российских пловцов с нейтральным статусом.

Все россияне, участвующие в чемпионате мира, заслужили своё место на турнире через национальные чемпионаты, которые проходили с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. При этом последний раз российские пловцы участвовали в чемпионатах мира или Европы три года назад.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2024 года - это 17-й чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Состоится с 10 по 15 декабря 2024 года в Будапеште (Венгрия) в бассейне Дунай-Арены. Всего будет разыграно 46 комплектов наград.

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