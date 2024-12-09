Спасатель про проверку датчиков: нам не открывают, не пускают(7)
В Нарве и Силламяэ завершилась инициированная Спасательным департаментом акция по проверке квартир горожан на предмет наличия в них датчиков дыма и угарного газа.
Регулярно во время рейда спасатели сталкиваются и с нежеланием горожан впускать их в квартиры, сообщает портал RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
„Бывает, что нас посылают и на три буквы, и на четыре буквы, и на пять букв. Куда только возможно. Есть люди, которые не открывают дверь. А есть те, кто открывают, но говорят, что не хотят нас видеть“, - посетовал руководитель Идаского спасательного центра Тармо Антон.
Цель проверки – убедиться, что в домах правильно установлены и работают датчики дыма и угарного газа. Они могут спасти жизни людей в случае чрезвычайной ситуации.
Датчик дыма является обязательным в жилых помещениях уже 15 лет, а датчик угарного газа в домах, отапливаемых с помощью с твердого топлива, почти три года.
Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, дымовой датчик никак не может его выявить. Стоит знать, что дымовой датчик срабатывает на видимый дым. Это два совершенно разных устройства, принципы работы которых различаются. Датчик угарного газа – единственное устройство, выявляющее угарный газ. Датчик угарного газа сообщает с помощью сигнала тревоги о том, что концентрация угарного газа в воздухе начинает приближаться к опасному для человеческого здоровья уровню. Датчик угарного газа не выявляет утечки природного газа.
В каких случаях следует установить датчик угарного газа
С 2018 года в Эстонии установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование. Таким оборудованием в первую очередь являются работающие на газе бойлер и котел.
Начиная с 2022 года датчик угарного газа становится обязательным в зданиях (как в домах, так и в других зданиях), которые отапливаются твёрдым топливом – печь, камин, плита и др.
Установка датчика угарного газа является добровольной в том случае, если образование угарного газа и его попадание в жилые помещения исключено техническими вспомогательными средствами. Например, в том случае, если воздух для горения забирается в газовое устройство напрямую из атмосферы и выделяемый при горении газ тоже направляется через предусмотренный для этого дымоход напрямую в атмосферу.
Установи датчик угарного газа, если у тебя дома есть:
Газовое оборудование – газовый котел или газовый бойлер
Плита/печь/камин на твердом топливе
Датчик угарного газа не нужно устанавливать, если единственное газовое устройство, которое используется у тебя дома – это газовая плита, и нет топочной камеры, работающей на твердом топливе.
Приобретение датчика угарного газа
Перед тем как купить датчик угарного газа, продумай, в каком помещении ты хочешь его установить. Например, датчик, устанавливаемый в ванной комнате, должен подходить для влажных помещений.
Источник - Спасательный департамент