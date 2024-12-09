Спасатель про проверку датчиков: нам не открывают, не пускают

Регулярно во время рейда спасатели сталкиваются и с нежеланием горожан впускать их в квартиры, сообщает портал RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

„Бывает, что нас посылают и на три буквы, и на четыре буквы, и на пять букв. Куда только возможно. Есть люди, которые не открывают дверь. А есть те, кто открывают, но говорят, что не хотят нас видеть“, - посетовал руководитель Идаского спасательного центра Тармо Антон.

Цель проверки – убедиться, что в домах правильно установлены и работают датчики дыма и угарного газа. Они могут спасти жизни людей в случае чрезвычайной ситуации.

Датчик дыма является обязательным в жилых помещениях уже 15 лет, а датчик угарного газа в домах, отапливаемых с помощью с твердого топлива, почти три года.

Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, дымовой датчик никак не может его выявить. Стоит знать, что дымовой датчик срабатывает на видимый дым. Это два совершенно разных устройства, принципы работы которых различаются. Датчик угарного газа – единственное устройство, выявляющее угарный газ. Датчик угарного газа сообщает с помощью сигнала тревоги о том, что концентрация угарного газа в воздухе начинает приближаться к опасному для человеческого здоровья уровню. Датчик угарного газа не выявляет утечки природного газа.

В каких случаях следует установить датчик угарного газа

С 2018 года в Эстонии установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование. Таким оборудованием в первую очередь являются работающие на газе бойлер и котел.

Начиная с 2022 года датчик угарного газа становится обязательным в зданиях (как в домах, так и в других зданиях), которые отапливаются твёрдым топливом – печь, камин, плита и др.