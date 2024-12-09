Прокремлевски настроенного таксиста, нанесшего 32 удара ножом украинцу, приговорили к 6 годам тюрьмы
Сегодня Харьюский уездный суд приговорил прокремлевски настроенного таксиста Виталия Третьяка к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство украинца Виктора Зинченко.
Согласно обвинительному заключению, водитель такси начал наносить удары ножом после того, как украинский пассажир сообщил, что его брат и племянник воюют на стороне Украины. Жертве удалось выжить.
На суде прокурор заявил, что самая интенсивная часть нападения произошла, когда Виталий Зинченко пытался убежать от Третьяка.
Ранее в интервью Delfi прокурор рассказал, что обвинение квалифицируется как покушение на убийство. Он пояснил, что за убийство в Эстонии предусмотрено среднее наказание 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. „По моему мнению, вина Виталия Третьяка соответствует этой мере, поэтому я запрашиваю для него наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Согласно обвинению, как сегодня прозвучало в зале, Виталий Третьяк нанес пострадавшему 32 удара ножом в различные части тела. Эти ранения были опасны для жизни, однако, к счастью, благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший остался жив. Именно по этой причине было предъявлено обвинение в покушении на убийство“, — прокомментировал прокурор.
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