Прокремлевски настроенного таксиста, нанесшего 32 удара ножом украинцу, приговорили к 6 годам тюрьмы

Ранее в интервью Delfi прокурор рассказал, что обвинение квалифицируется как покушение на убийство. Он пояснил, что за убийство в Эстонии предусмотрено среднее наказание 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. „По моему мнению, вина Виталия Третьяка соответствует этой мере, поэтому я запрашиваю для него наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Согласно обвинению, как сегодня прозвучало в зале, Виталий Третьяк нанес пострадавшему 32 удара ножом в различные части тела. Эти ранения были опасны для жизни, однако, к счастью, благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший остался жив. Именно по этой причине было предъявлено обвинение в покушении на убийство“, — прокомментировал прокурор.