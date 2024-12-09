В Латвии задержали двух граждан Украины: они перевозили нелегальных мигрантов
В минувшие выходные в Аугшдаугавском крае были задержаны двое граждан Украины, которые, скорее всего, осенью организовали перевозку нелегальных иммигрантов на микроавтобусах, похожих на служебные транспортные средства Государственной полиции и Государственной пограничной охраны, передает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.
В субботу, 7 декабря, Служба уголовного розыска Даугавпилсского управления Госпогранохраны задержали двух граждан Украины в Медумской волости Аугшдаугавского края, на автодороге Даугавпилс-Резекне-Острова. Предполагается, что задержанные являются организаторами группировки, которая спланировала преступления 8 октября и 1 ноября, когда нарушители использовали для перевозки мигрантов транспортные средства с поддельной опознавательной раскраской полиции и погранохраны и дублирующимися номерными знаками.
Упомянутые лица были задержаны в рамках начатого ранее уголовного процесса по статье 285.1 (3) Уголовного закона - осознанное предоставление лицу возможности незаконно находиться в Латвии, если такая возможность была предоставлена более чем пяти лицам.
Ранее сообщалось, что 8 октября Госполиция в сотрудничестве с Госпогранохраной провели спецоперацию, объявив план „Перехват“ в Айзкрауклском крае. Были задержаны и возвращены обратно в Беларусь 46 человек, нелегально пересекших границу, а также перевозчики, использовавшие для транспортировки нелегалов микроавтобус, замаскированный под полицейский.
В свою очередь, 1 ноября Госпогранохрана задержала 25 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые использовали микроавтобус, замаскированный под транспортное средство пограничников.
Президент: Гибридная война продолжается у границ Латвии и союзников
В октябре президент Латвии поблагодарил Государственную пограничную службу и Государственную полицию за их работу. Он подчеркнул, что ситуация непростая. Он сам дважды посещал границу, и эти вопросы регулярно обсуждаются на заседаниях Совета национальной безопасности.
„Работа, которую сейчас проводит государство, включают строительство соответствующей инфраструктуры и приобретение сенсоров. Однако это лишь вспомогательные меры. Если у нас не будет достаточного количества хорошо оплачиваемых пограничников, сложность ситуации сохранится и будет продолжаться. Однако за действия, принятые во вторник, за принятые решения и их исполнение можно только поблагодарить“, — сказал Ринкевич.
Президент акцентировал, что безопасность является главным приоритетом госбюджета-2025, и актуален вопрос повышения зарплат в системе внутренних дел.
Ринкевич отметил, что на этот раз преступники использовали „интересные методы“ — микроавтобус, раскрашенный в цвета Государственной полиции. По словам президента, масштабы организованной преступности показывают, что важен каждый элемент в этой сфере, начиная с забора и заканчивая сотрудничеством пограничной службы и полиции, а также судебной системой и прокуратурой, которые привлекают к ответственности перевозчиков и организаторов. Ринкевич подчеркнул, что это совместная работа.
Видео операции доступно здесь: