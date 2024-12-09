В Латвии задержали двух граждан Украины: они перевозили нелегальных мигрантов

В субботу, 7 декабря, Служба уголовного розыска Даугавпилсского управления Госпогранохраны задержали двух граждан Украины в Медумской волости Аугшдаугавского края, на автодороге Даугавпилс-Резекне-Острова. Предполагается, что задержанные являются организаторами группировки, которая спланировала преступления 8 октября и 1 ноября, когда нарушители использовали для перевозки мигрантов транспортные средства с поддельной опознавательной раскраской полиции и погранохраны и дублирующимися номерными знаками.

Упомянутые лица были задержаны в рамках начатого ранее уголовного процесса по статье 285.1 (3) Уголовного закона - осознанное предоставление лицу возможности незаконно находиться в Латвии, если такая возможность была предоставлена более чем пяти лицам.

Ранее сообщалось, что 8 октября Госполиция в сотрудничестве с Госпогранохраной провели спецоперацию, объявив план „Перехват“ в Айзкрауклском крае. Были задержаны и возвращены обратно в Беларусь 46 человек, нелегально пересекших границу, а также перевозчики, использовавшие для транспортировки нелегалов микроавтобус, замаскированный под полицейский.

В свою очередь, 1 ноября Госпогранохрана задержала 25 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые использовали микроавтобус, замаскированный под транспортное средство пограничников.

Президент: Гибридная война продолжается у границ Латвии и союзников

В октябре президент Латвии поблагодарил Государственную пограничную службу и Государственную полицию за их работу. Он подчеркнул, что ситуация непростая. Он сам дважды посещал границу, и эти вопросы регулярно обсуждаются на заседаниях Совета национальной безопасности.