Последние данные: экспорт товаров эстонского производства увеличился на 17%

Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что по сравнению с прошлым годом в октябре рост внешней торговли был наибольшим за весь год. „Реэкспорт, т.е. вывоз из страны ранее ввезенных в нее товаров, в октябре вырос на 5%, экспорт товаров эстонского производства увеличился на целых 17%. По сравнению с прошлым годом увеличилась также доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта, которая в октябре этого года составила 66%. Больше всего экспортировались древесина и изделия из древесины, а также электрооборудование эстонского производства. Экспорт этих товаров также увеличился больше всего“, — отметила Леппметс.

Из товаров в октябре больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с тем же месяцем 2023 года больше всего увеличился экспорт из Эстонии сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 52 миллиона евро), электрооборудования (на 45 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины (на 44 миллиона евро). Больше всего, а именно на 8 миллионов евро, сократился экспорт металла и изделий из металла.

В октябре товары больше всего экспортировались в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (12%), Швецию (8%) и Литву (8%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию, в Швецию — древесину и изделия из древесины и в Литву — транспортные средства. Больше всего увеличился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 45 миллионов евро, что немного больше, чем в два раза), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось электрооборудование.