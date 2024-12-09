ВИДЕО | Сборная Эстонии одержала на ЧМ по флорболу вторую победу подряд

Сборная Эстонии по флорболу одержала уверенную победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, обыграв Канаду со счётом 9:3 (3:1, 3:0, 3:2). В этом матче отличились Адам Видеркранц, Каспар Каллион, Танель Касенурм (дважды), Матиас Эйнаманн, Роме Андро Моора, Кен Пяхн и Алекс Парк.

Это стала вторая победа эстонцев в группе C. Ранее они обыграли Австралию 5:3 (2:2, 0:1, 3:0). В заключительном матче группового этапа эстонцы встретятся с Филиппинами.

Группы чемпионата мира:

Группа A : Чехия, Швейцария, Норвегия, Германия

Группа B : Швеция, Финляндия, Латвия, Словакия

Группа C : Эстония, Канада, Австралия, Филиппины

Группа D: Дания, Польша, Таиланд, Словения

Сборная Эстонии, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, стабильно участвует в чемпионатах мира с 1996 года, с лучшим результатом — седьмым местом в 2010 году. На последнем чемпионате мира в 2022 году эстонцы заняли 9-е место.

По регламенту чемпионата мира, две лучшие команды из групп A и B напрямую выходят в 1/4 финала, а третьи и четвёртые места этих групп сыграют с лучшими сборными из групп C и D в 1/8 финала. Остальные команды из групп C и D разыграют места с 13-го по 16-е. Финал чемпионата мира состоится 15 декабря в Мальмё.

Швеция — рекордсмен по количеству титулов, выигрывая чемпионаты мира 10 раз. На втором месте по числу побед находится Финляндия (4 титула), а также медали завоевывали Чехия, Швейцария и Норвегия.

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