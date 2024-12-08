ВИДЕО | Загорелся заброшенный деревянный дом

Читатель Delfi также поделился видео с места происшествия, на котором видно густое облако дыма, образовавшееся в результате пожара. По словам читателя, на месте происшествия находятся по меньшей мере три машины спасателей, а также охранная компания G4S.

По словам представителя Южного региона спасательного департамента, несколько спасательных команд действительно находятся на месте происшествия и занимаются тушением пожара. „Работа продолжается, и вопрос находится под контролем“, - подтвердил он.

По словам представителя, пока неизвестно, из-за чего начался пожар в двухэтажном заброшенном деревянном доме.