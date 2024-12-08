Парагваец стал чемпионом „Формулы-2“, эстонец Пауль Арон завершил сезон на третьем месте

Пол Арон был вынужден начать основную гонку с пит-лейн после дисквалификации за использование модифицированной системы DRS в субботнем спринте. Технические делегаты FIA обнаружили, что при активации системы крыло открывалось шире допустимого. Из-за этого Арон был лишён третьего места в спринтерской гонке и официально выбыл из борьбы за титул.

Несмотря на сложное начало, Арон показал хорошую форму в основной гонке, уверенно обгоняя соперников. На 28-м круге он вышел в лидеры, однако, так как он был единственным гонщиком, не заправившимся, ему пришлось заехать на пит-стоп для смены колес, что отбросило его на 14-е место. В итоге эстонец финишировал 11-м.

Перед главной гонкой титул чемпиона разыгрывали Габриэл Бортолето (Invicta Racing) и Исак Хаджар (Campos Racing). У Бортолето было 196,5 очков, а у Хаджара — 192, и оба гонщика стартовали со второго и третьего места. Хотя ожидалось, что гонка станет захватывающей кульминацией сезона, решение было принято уже на старте.

Бортолето совершил отличный старт и вырвался вперёд, в то время как Хаджар не смог привести свою машину в движение после старта и был доставлен в пит-лейн. Когда он вернулся на трассу, он отставал от Бортолето на два круга и финишировал 19-м. Бортолето же занял второе место в гонке, что позволило ему стать чемпионом „Формулы-2“.

Победителем основного заезда на заключительном этапе чемпионата „Формулы-2“ в Абу-Даби стал парагваец Йозуа Дюрксен (AIX Racing), второе место занял Габриэл Бортолето, а третьим финишировал Рихард Версхор (MP Motorsport).

Пол Арон завершил свой первый полный сезон в „Формуле-2“ на третьем месте, набрав 163 очка. В этом году 20-летний эстонец одержал одну победу, восемь раз поднимался на подиум и выиграл четыре квалификационных заезда, что стало лучшим результатом среди всех гонщиков. Чемпионом стал Габриэл Бортолето с 214,5 очками, а Хаджар, набрав 192 очка, расположился на втором месте.

В следующем сезоне Арон будет резервным пилотом команды Alpine в „Формуле-1“, а карьера нового чемпиона Бортолето продолжится в „Формуле-1“ в команде Sauber, с которой он подписал контракт осенью.

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