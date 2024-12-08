Активная фаза учений „Молния“ завершилась учебными боями

„Франция показала, что при необходимости способна оперативно перебрасывать свои подразделения и эффективно интегрировать их в наши действия“, — сказал командир дивизии и ответственный за учения генерал-майор Индрек Сирель. „В рамках учений резервисты дивизионной батареи ПВО смогли поупражняться в воздушной обороне, что оказалось для них очень полезным. Кроме того, военно-морские силы Эстонии провели совместные упражнения с французскими кораблями“, — добавил генерал-майор Сирель.

Основные действия первой недели учений „Молния“ проходили в в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью была отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. На второй неделе на военном полигоне Сиргала запланированы стрельбы с участием военнослужащих Франции, Великобритании и Латвии.

По предложению командующего Сил обороны из резерва был вызван личный состав инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи противо-воздушной обороны малой дальности эстонской дивизии. Для резервистов инженерного батальона 1-й пехотной бригады учения проходят в гибком формате. Для резервистов батареи ПВО учения прошли в промежутке 3-8 декабря.

Сегодня утром проверочные сборы Okas 24-2 завершились для резервистов дивизионной батареи ПВО малой дальности. Резервисты освежили свои знания и навыки, необходимые для достижения боевой готовности подразделения. Резервисты пристреляли оружие, после чего приступили к выполнению боевых задач. Совместно с резервистами инженерного батальона они ходили в учебный поход, тренировали воздушные оборонительные действия и оттачивали навыки в обороне против истребителей и вертолетов.