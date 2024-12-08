Баскетбол
08.12.2024, 13:37

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Виймси“ сыграет с „Латвийским университетом“

 
Начало в 17:00
KK Viimsi
KK Viimsi
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Виймси“ проведет домашний матч против команды „Латвийского университета“. Игра начнется в 17:00, и все подписчики Delfi смогут посмотреть её в прямом эфире.

„Виймси“ занимает 13-е место в турнирной таблице Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, имея две победы в 11 матчах. В свою очередь, „Латвийский университет“ одержал свою единственную победу в сезоне 30 ноября, обыграв Кейласкую баскетбольную школу. В активе латвийцев также 12 поражений.

В прошлом сезоне эти команды встречались дважды, сыграв вничью 1:1: „Виймси“ выиграл дома со счетом 84:71, а „Латвийский университет“ ответил такой же победой на своей площадке.

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