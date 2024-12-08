08.12.2024, 13:37
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Виймси“ обыгрывает „Латвийский университет“
„Виймси“ VS „Латвийский университет“ 21:19; 30:21;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Виймси“ проведет домашний матч против команды „Латвийского университета“. Игра начнется в 17:00, и все подписчики Delfi смогут посмотреть её в прямом эфире.
„Виймси“ занимает 13-е место в турнирной таблице Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, имея две победы в 11 матчах. В свою очередь, „Латвийский университет“ одержал свою единственную победу в сезоне 30 ноября, обыграв Кейласкую баскетбольную школу. В активе латвийцев также 12 поражений.
Уже подписаны?