ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Виймси“ обыгрывает „Латвийский университет“

„Виймси“ занимает 13-е место в турнирной таблице Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, имея две победы в 11 матчах. В свою очередь, „Латвийский университет“ одержал свою единственную победу в сезоне 30 ноября, обыграв Кейласкую баскетбольную школу. В активе латвийцев также 12 поражений.