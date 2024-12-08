СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „Пярну“ продлить победную серию в матче против действующего чемпиона Балтийской волейбольной лиги?

В турнирной таблице Балтийской волейбольной лиги „Пярну“ занимает первое место с 19 очками, в то время как „Сельвер/ТалТех“ располагается на седьмом, последнем месте с 7 очками.

Команды недавно встречались в полуфинале Кубка Эстонии. В ответном матче, который состоялся в пятницу, „Пярну“ одержал победу со счётом 3:1. В первом полуфинальном матче „Пярну“ также выиграл с результатом 3:0. В рамках Балтийской волейбольной лиги эти команды уже встречались, и в том матче также победу одержал „Пярну“ с результатом 3:1.