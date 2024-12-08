08.12.2024, 12:49
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „Пярну“ продлить победную серию в матче против действующего чемпиона Балтийской волейбольной лиги?
Матч начнется в 17:00
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Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Пярну“ встретится с действующим чемпионом лиги — „Сельвер/ТалТех“. Матч начнется в 17:00 и будет доступен для просмотра подписчикам Delfi.
В турнирной таблице Балтийской волейбольной лиги „Пярну“ занимает первое место с 19 очками, в то время как „Сельвер/ТалТех“ располагается на седьмом, последнем месте с 7 очками.
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