МАТЧ В ЗАПИСИ | „Пярну“ прервал 5-матчевую победную серию, проиграв действующему чемпиону Балтийской волейбольной лиги

В первой партии матча команда „Пярну“ одержала победу со счётом 25:23. Однако „Сельвер/ТалТех“ перехватил инициативу, выиграв вторую и третью партии со счётом 25:22 и 25:19 соответственно. Четвёртая партия также завершилась в пользу „Сельвер/ТалТех“ со счётом 25:22.

Команды недавно встречались в полуфинале Кубка Эстонии. В ответном матче, который состоялся в пятницу, „Пярну“ одержал победу со счётом 3:1. В первом полуфинальном матче „Пярну“ также выиграл с результатом 3:0. В рамках Балтийской волейбольной лиги эти команды уже встречались, и в том матче также победу одержал „Пярну“ с результатом 3:1.