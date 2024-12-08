ЧП и криминал
08.12.2024, 18:45

Убийца полицейского, отсидевший четверть века в тюрьме, жаждет свободы

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Серия ограблений закончилась жестокой кровавой бойней на лестничной клетке многоквартирного дома. Митянин считает, что он достаточно восстановился, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Серия ограблений закончилась жестокой кровавой бойней на лестничной клетке многоквартирного дома. Митянин считает, что он достаточно восстановился, чтобы вернуться к нормальной жизни.
ФОТО: Karoliina Vasli

„Это произошло случайно, во время борьбы. Я был пьян и просто хотел сбежать с места преступления“, — вспоминал Николай Митянин вечер ноября 1999 года, когда после ранения одного молодого человека он нанес смертельый выстрел в полицейского.

В Таллиннской тюрьме пожизненное заключение отбывает 44-летний Митянин. За решёткой он провёл больше времени, чем на свободе. В 2020 году он обратился с прошением о помиловании к президенту Керсти Кальюлайд, но она не сочла это прошение обоснованным.

Теперь Митянин ухватился за новую соломинку. Согласно Пенитенциарному кодексу, суд может условно-досрочно освободить лицо, приговоренное к пожизненному заключению, если оно отбыло не менее двадцати пяти лет наказания.

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