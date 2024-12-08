08.12.2024, 18:45
Убийца полицейского, отсидевший четверть века в тюрьме, жаждет свободы(2)
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„Это произошло случайно, во время борьбы. Я был пьян и просто хотел сбежать с места преступления“, — вспоминал Николай Митянин вечер ноября 1999 года, когда после ранения одного молодого человека он нанес смертельый выстрел в полицейского.
В Таллиннской тюрьме пожизненное заключение отбывает 44-летний Митянин. За решёткой он провёл больше времени, чем на свободе. В 2020 году он обратился с прошением о помиловании к президенту Керсти Кальюлайд, но она не сочла это прошение обоснованным.
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