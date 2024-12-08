Убийца полицейского, отсидевший четверть века в тюрьме, жаждет свободы

В Таллиннской тюрьме пожизненное заключение отбывает 44-летний Митянин. За решёткой он провёл больше времени, чем на свободе. В 2020 году он обратился с прошением о помиловании к президенту Керсти Кальюлайд, но она не сочла это прошение обоснованным.