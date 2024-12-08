ВИДЕО | Олимпийская чемпионка попала в ужасную аварию на велотреке, вылетев за пределы трека

На этапе Лиги чемпионов по велотреку в Лондоне произошла серьезная авария, вновь поднявшая вопросы безопасности в этом виде спорта. Во время заезда в кейрине британская велогонщица Кэти Марчант и немка Алесса-Катриона Препстер, столкнувшись на трассе, на высокой скорости перелетели через защитное ограждение высотой 140 сантиметров и оказались в зоне зрителей.

По предварительным данным, Препстер вытолкнула Марчант к барьеру, что привело к потере контроля обеими спортсменками. В результате инцидента Марчант получила перелом предплечья, была госпитализирована и нуждается в хирургическом вмешательстве. Препстер отделалась ушибами и самостоятельно покинула арену.

Организаторы немедленно остановили заезд, а оставшиеся гонки вечера отменили из соображений безопасности. В заявлении Федерации велоспорта Великобритании говорится, что медицинская помощь была оказана двум спортсменкам и четырем зрителям, пострадавшим в результате аварии.

„Мы выражаем пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и благодарим медицинский персонал за оперативную работу“, — заявили представители организаторов. Также начато расследование причин инцидента для принятия дальнейших мер по повышению безопасности.

Этот случай напомнил о схожей аварии в 2022 году на Играх Содружества, где британский велогонщик Мэтс Уоллс также перелетел через ограждение и упал на трибуну. Несмотря на усиленные меры безопасности, установленные после того инцидента, включая повышение высоты барьеров, трагедия в Lee Valley VeloPark показала, что существующих мер может быть недостаточно.

Кэти Марчант — титулованная британская велогонщица, ставшая победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже. Она завоевала золотую медаль в командном спринте. Ранее, в 2016 году, Марчант выиграла бронзу в индивидуальном спринте на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Лига чемпионов по велотреку — Общий зачет

Спринт. Женщины:

Алина Лысенко (Россия) — 157 очков Эмму Финукейн (Великобритания) — 123 очка Марта Байона (Колумбия) — 120 очков

Спринт. Мужчины: