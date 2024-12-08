СВОДКА ДТП | В столкновении четырех автомобилей в Ида-Вирумаа пострадал водитель, в Таллинне пьяный пешеход врезался в автобус

В 00:34 произошло ДТП в Харьюмаа в деревне Кукепала волости Козе на 55-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 19-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter съехал с дороги в кювет. Водителя автомобиля доставили в больницу.

В 10:48 произошло ДТП в Пярнумаа в волости Ляэнеранна на 27-м километре дороги Ванамыйза-Коонга-Ахасте, где 27-летний мужчина на автомобиле Ford Mondeo из-за гололеда съехал с дороги в кювет. Водителя автомобиля и пассажира, 23-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 16:56 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в деревне Пуртсе волости Люганузе на шоссе Таллинн-Нарва, где совершавший поворот налево автомобиль Audi A6, которым управлял 55-летний мужчина, столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Chrysler PT Cruiser, которым управляла 22-летняя женщина. В результате столкновения Chrysler выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo V90 Cross Country, которым управлял 44-летний мужчина. В результате столкновения с Volvo Chrysler развернулся в другую сторону и столкнулся с ранее двигавшимся за ним автомобилем Škoda Superb, которым управлял 49-летний мужчина. Водителя Chrysler доставили в больницу.

В 17:18 произошло ДТП в Тартумаа в поселке Ныо волости Ныо на перекрестке улиц Лао и Вахе, где 51-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Subaru Legacy на Т-образном перекрестке по прямой съехал с дороги и врезался в камень и столб уличного освещения. Водителя автомобиля доставили в больницу.

В 20:05 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Палдиски мнт, 56, где пешеход, 67-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, на автобусной остановке Пирни побежал и врезался в проезжавший мимо маршрутный автобус Iveco Bus Crossway, которым управлял 37-летний мужчина, и упал. Пешехода доставили в больницу.

На территории Лыунаской префектуры был угнан автомобиль Honda Civic серого цвета с регистрационным номером 915MFI 2006 года выпуска.

О найденных транспортных средствах сообщений не поступало.