Сирийские боевики вошли в Дамаск. Командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Асада закончилось

Командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Башара Асада закончилось, рассказал агентству сирийский офицер после наступление боевиков. Подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска, передает „Медуза“.

Сирийские боевики заявили, что Дамаск „сейчас свободен от Асада“. Как ожидается, вскоре они выступят по сирийскому телевидению, заявили Reuters два источника.

Башар Асад вечером 7 декабря вылетел из Дамаска на самолете в неизвестном направлении, рассказали Reuters два высокопоставленных армейских офицера.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Он остается в Дамаске.

По словам очевидцев, тысячи людей собрались на главной площади в Дамаске, скандируя „Свободу!“.

Сирийские боевики получили приказ не приближаться к государственным учреждениям, которые будут оставаться под контролем премьер-министра Сирии до их официальной передачи.

Боевики освободили тысячи заключенных из военной тюрьмы Седная на окраине Дамаска.

Международный аэропорт Дамаска перестал принимать и отправлять рейсы.

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