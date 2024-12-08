ФОТО | Футболист английской Премьер-лиги попал в жуткое ДТП

Пресс-служба „Вест Хэма“ в субботу сообщила о дорожно-транспортном происшествии с участием нападающего Майкла Антонио:

„Вест Хэм подтверждает, что сегодня нападающий Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Мы выражаем свои мысли и молитвы Майклу, его семье и друзьям в это время. Клуб предоставит обновление в ближайшее время“.

До официального заявления в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что Антонио стал участником ДТП и был доставлен в больницу на вертолете. Несмотря на отсутствие подтверждения, в сети появились фотографии, предположительно сделанные на месте происшествия.

Позже клуб сообщил о состоянии футболиста:“Вест Хэм Юнайтед может подтвердить, что Майкл Антонио находится в стабильном состоянии после дорожно-транспортного происшествия сегодня днем в районе Эссекса. Майкл в сознании и общается, сейчас находится под пристальным наблюдением в центральной больнице Лондона. В это трудное время мы просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи. В этот вечер клуб не будет давать дальнейших комментариев, но впоследствии опубликует новую информацию.“

Недавно Майкл Антонио откровенно рассказал о том, как переживал тяжелый период в своей жизни, связанный с разводом. Он признался, что испытывал глубокую депрессию, и порой даже молился, чтобы получить травму и не выходить на поле, поскольку футбол перестал приносить ему радость.

Это не первый случай, когда Майкл Антонио попадает в аварию. Один из самых известных инцидентов произошел зимой 2019 года, когда футболист разбил Lamborghini Huracan стоимостью более 242 тысяч фунтов. Примечательно, что он был за рулем в костюме снеговика.