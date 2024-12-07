В Ида-Вирумаа столкнулись четыре автомобиля, один из них загорелся

В результате аварии загорелся один из автомобилей, который был потушен спасателями.

На месте также находится скорая помощь, которая в данный момент осматривает людей. По предварительной информации, один человек получил травмы, скорая помощь доставит его в больницу.

Также полиция установила, что один из водителей, участвовавших в аварии, употреблял алкоголь, но его точное состояние опьянения еще предстоит выяснить. Тем не менее, не он стал причиной аварии.

Движение в настоящее время еще перенаправлено вокруг места аварии.

Полиция выясняет причины происшествия.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.