ЧП и криминал
07.12.2024, 18:58

В Ида-Вирумаа столкнулись четыре автомобиля, один из них загорелся

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Полицейская машина
Полицейская машина
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В субботу незадолго до пяти часов вечера в Ида-Вирумаа, недалеко от моста Пуртсе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии загорелся один из автомобилей, который был потушен спасателями.

На месте также находится скорая помощь, которая в данный момент осматривает людей. По предварительной информации, один человек получил травмы, скорая помощь доставит его в больницу.

Также полиция установила, что один из водителей, участвовавших в аварии, употреблял алкоголь, но его точное состояние опьянения еще предстоит выяснить. Тем не менее, не он стал причиной аварии.

Движение в настоящее время еще перенаправлено вокруг места аварии.

Полиция выясняет причины происшествия.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

  • Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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RusDelfi
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