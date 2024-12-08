ВИДЕО | Журналист Олеся Лагашина: эмоции не должны превращать русский язык во враждебный(1)
Главный редактор „Деловых ведомостей“ Олеся Лагашина в интервью RusDelfi высказала свое мнение о перспективах русского языка в Эстонии.
Одной из идей для объединения русскоязычных и эстонцев в Эстонии является перевод школьного образования исключительно на эстонский язык. Однако эффективность этой меры вызывает споры. Олеся, чей ребёнок обучается в классе языкового погружения, поделилась своим опытом, отметив недостатки этой системы:
„Объединяет ли это его с эстонскими сверстниками? Нет, совершенно. Для этого у тебя должны быть эстонские друзья и круг общения, а русская школа в нынешнем виде этих возможностей не даёт“.
По её мнению, настоящая интеграция чаще всего происходит через профессиональную деятельность:
„На работе мы интегрируемся — сидим в одном офисе, работаем вместе. Это нормально. Но хочется, чтобы эти связи формировались раньше, в школе“.
Будущее русского языка в Эстонии: языковая и политическая независимость
Олеся Лагашина, филолог-русист (PhD), высказалась по поводу инициатив, ограничивающих использование русского языка в публичной сфере. Она охарактеризовала предложение запретить русский язык как „идиотское“ и подчеркнула, что язык нельзя отождествлять с политическим режимом:
„Русский язык шире, чем Россия, а Россия шире, чем Путин. Говорить, что русский язык — это язык врага, — неверно и эмоционально необоснованно. На русском языке говорят очень много людей, которые не разделяют путинских позиций, рискуют своей жизнью, своим благополучием, сидят в тюрьмах, теряют своих детей“, — сказала она.
Лагашина также отметила, что политические изменения влияют на судьбу языка, но в ближайшее время русскому языку ничего не угрожает, поскольку носителей слишком много. Однако её обеспокоила ситуация с его статусом как межнационального языка общения:
„Понятно, что и население России сокращается, и статус страны меняется. В ближайшее время русскому языку ничего не угрожает, так как носителей слишком много. Однако его статус как межнационального языка общения, безусловно, будет подвергнут сомнению. Есть множество народов, у которых есть все причины не разговаривать с нами на нашем языке. В то же время довольно странно, когда представители двух славянских народов начинают говорить между собой по-английски“, — пояснила она.
Кроме того, Лагашина выразила мнение, что акцент на отказе от использования русского языка в общении является неразумным и невежливым, учитывая, что значительная часть населения говорит на русском как на родном:
„Когда акцентируется внимание на том, что мы принципиально не используем русский язык в своем общении, то мне кажется это не разумно и не очень вежливо, когда у тебя такой процент населения говорит на русском как на родном“, — отметила она.