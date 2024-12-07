ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Бигбанк“ обыгрывает „Выру Баррус“ в южноэстонском дерби

В турнирной таблице Балтийской волейбольной лиги на первом месте находится „Пярну“ с 19 очками, на втором — тартуский „Бигбанк“ с 18 очками, а на третьем — „Выру Баррус“ с 17 очками. „Екабпилс“ располагается на 4-й позиции с 16 очками, рижский „Робежсардсе“ на 5-й с 14 очками, „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса — на 6-й с 8 очками, а действующий чемпион „Сельвер/ТалТех“ на 7-й с 7 очками.