„Меня двое“: фильм эстонского аналога сестер Кардашьян - братьев Эско

Есть в мире, а значит, и в нашей стране достаточно странная категория селебрити – которые известны тем, что они известны. Классический пример – это семейство Кардашьян, потому что ну вот кто они такие? Актрисы? Певицы? Блогерши? Как будто всего понемногу, а как будто и нет. Просто какое-то количество сестёр (я в них путаюсь, а гуглить не хочу), которые как-то присутствуют везде и делают всё подряд.

Кажется, что братья Эско – это примерно эстонский аналог сестёр Кардашьян, уж не знаю, кому я этим сравнением льщу. Они как-то тоже более-менее везде и более-менее занимаются всем. Они занимались тайским боксом, тусили с модными рэперами и снимали им клипы, присутствуют на всевозможных светских мероприятиях и так далее. Впрочем, официально страница „Википедии“ числит их всё-таки кинематографистами. Ну, пусть так. „Меня двое“ - дебютный фильм братьев, и он, вы не поверите, про то, как они живут. Сами братья сняли кино и сыграли в нём две главные роли. В фильме они пытаются снять фильм (такая получается милая подстмодернистская рекурсия, даром что ли братья не то отучились, не то продолжают учиться в BFM) про всех близнецов мира. Ну то есть, в буквальном смысле. Они снимают рождение близнецов, близнецов в возрасте трёх лет, взрослых близнецов, старых близнецов, привлекают к участию в своём фильме, разумеется, братьев Пиусов, а в конце отправляются в некий нигерийский город, о котором существует поверье, что он является столицей близнецов.

Всё это они проделывают, во-первых, потому что они близнецы, а во-вторых, потому что могут. По второй причине к участию в фильме привлечены не только братья Пиусы и ряд других известных эстонских актёров. В камео отметились, например, Нублу, Лил Тилль и Тигран (который, пожалуй, создал самого запоминающегося персонажа).