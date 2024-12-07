„Меня двое“: фильм эстонского аналога сестер Кардашьян - братьев Эско
Писатель и кинокритик П.И.Филимонов продолжает анализировать новинки кино и рассказывать о самых интересных.
Есть в мире, а значит, и в нашей стране достаточно странная категория селебрити – которые известны тем, что они известны. Классический пример – это семейство Кардашьян, потому что ну вот кто они такие? Актрисы? Певицы? Блогерши? Как будто всего понемногу, а как будто и нет. Просто какое-то количество сестёр (я в них путаюсь, а гуглить не хочу), которые как-то присутствуют везде и делают всё подряд.
Кажется, что братья Эско – это примерно эстонский аналог сестёр Кардашьян, уж не знаю, кому я этим сравнением льщу. Они как-то тоже более-менее везде и более-менее занимаются всем. Они занимались тайским боксом, тусили с модными рэперами и снимали им клипы, присутствуют на всевозможных светских мероприятиях и так далее. Впрочем, официально страница „Википедии“ числит их всё-таки кинематографистами. Ну, пусть так. „Меня двое“ - дебютный фильм братьев, и он, вы не поверите, про то, как они живут. Сами братья сняли кино и сыграли в нём две главные роли. В фильме они пытаются снять фильм (такая получается милая подстмодернистская рекурсия, даром что ли братья не то отучились, не то продолжают учиться в BFM) про всех близнецов мира. Ну то есть, в буквальном смысле. Они снимают рождение близнецов, близнецов в возрасте трёх лет, взрослых близнецов, старых близнецов, привлекают к участию в своём фильме, разумеется, братьев Пиусов, а в конце отправляются в некий нигерийский город, о котором существует поверье, что он является столицей близнецов.
Всё это они проделывают, во-первых, потому что они близнецы, а во-вторых, потому что могут. По второй причине к участию в фильме привлечены не только братья Пиусы и ряд других известных эстонских актёров. В камео отметились, например, Нублу, Лил Тилль и Тигран (который, пожалуй, создал самого запоминающегося персонажа).
В промежутках между съёмками в фильме фильма про близнецов близнецы Эско показывают, как они живут. Как у одного из них заводится девушка, и второй чувствует себя немного обделённым вниманием брата (потому что они же близнецы, не забывайте, они всё делают вместе и живут вместе). Как они по-разному, но одинаково красиво одеваются. Какие у них, кажется, одинаковые татуировки. Как они умеют отдыхать на открытых и закрытых клубных вечеринках. Какие они крутые, но милые, и не глупые, на самом-то деле, умеют отрываться, но умеют и работать – а всё потому, что они близнецы.
Получился некий кинокапустник совсем чуть-чуть для своих, смотреть который человеку, не входящему в эту тусовку, немного – ну не скучно, но как-то странно. Популярные и узнаваемые в стране люди немножко натужно кривляются и изображают гламур. Что-то они о нём, конечно, слышали, вот и выходит именно что гламур в переосмыслении наших актёров и селебрити, из разряда „мне Рабинович напел“. С другой стороны, я же тоже о нём что-то слышал, так что искажение происходит двойное, как, впрочем, и положено фильму про близнецов. Всё-таки кажется, что деньги, выделенные на съёмки этого произведения можно было как-то потратить получше, ну или просто – по-другому. Притом, что в профессионализме братьев, в общем, сомнений нет – кино не выглядит любительским хоум-видео, как можно было бы опасаться, чисто с технической точки зрения снято профессионально, качественно, наверное, даже стильно (ведь братья такие стильные).
Впрочем, всё это я пишу от зависти. Потому что у меня нет брата-близнеца. И сестры-близнеца у меня тоже нет. А кажется, что полностью оценить глубину замысла и художественные достоинства этого фильма могут только близнецы. При этом им обязательно приходить в кинотеатр вместе. Я не узнавал, возможно даже есть некая кампания скидок на этот случай.