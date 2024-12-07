Финская полиция ищет подозреваемого в убийстве, который, по данным СМИ, является гражданином Эстонии

Жертве было младше 20 лет, но всё же это совершеннолетний молодой человек. Его застрелили в районе Сувелы, на улице Кирстинмяки, в общественном месте, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Полиция сообщила, что расследуется возможная связь этого преступления с уличными бандами и преступными сетями, поэтому расследование было передано в группу по расследованию деятельности уличных банд, работающую в Хельсинки.

Это первое убийство, расследуемое этой группой, о котором полиция сообщила.

По данным газеты Helsingin Sanomat, подозреваемый ранее был обвинён в вооружённом ограблении. Суд вынес решение по этому делу в марте 2023 года.

Речь идет о стрельбе на парковке в районе Каракаллио в Эспоо. Во время ограбления также использовался нож.

Подозреваемому тогда было 16 лет.

В октябре 2023 года было вынесено решение, что у прокурора нет оснований для предъявления обвинений.

По данным финской полиции, рост подозреваемый около 180 см, он имеет худощавое телосложение. Полиция подозревает, что он попытается покинуть Финляндию.

Финская полиция просит незамедлительно звонить по номеру 112, если кто-то заметит данного человека. Для другой информации можно связаться по электронной почте katu.helsinki@poliisi.fi или по телефону +358 0295 475 975.