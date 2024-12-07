07.12.2024, 14:11
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ разгромил в гостях „ТалТех“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 7 декабря, в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „ТалТех/Алексела“ потерпел поражение на своей площадке от пярнуского клуба „Садам“ со счетом 71:94.
В первой половине встречи „ТалТех“ проигрывал в равной борьбе со счетом 38:43, но перед последней четвертью пярнуский клуб „Садам“ увеличил преимущество до 73:62. В итоге гости одержали уверенную победу со счетом 94:71.
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