Баскетбол
07.12.2024, 14:11

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ разгромил в гостях „ТалТех“

 
Taltech - Pärnu Sadam
Taltech - Pärnu Sadam
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

В субботу, 7 декабря, в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „ТалТех/Алексела“ потерпел поражение на своей площадке от пярнуского клуба „Садам“ со счетом 71:94.

В первой половине встречи „ТалТех“ проигрывал в равной борьбе со счетом 38:43, но перед последней четвертью пярнуский клуб „Садам“ увеличил преимущество до 73:62. В итоге гости одержали уверенную победу со счетом 94:71.

Матч в записи:

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