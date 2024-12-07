07.12.2024, 14:11
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ сыграет с пярнуски клубом
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „ТалТех/Алексела“ примет на своей арене пярнуский „Садам“. Матч начнется в 17:00 и будет транслироваться в прямом эфире для подписчиков Delfi.
Главный тренер „ТалТех/Алексела“ Алар Варрак отметил: „Это важная игра для обеих команд как с точки зрения турнирного положения, так и психологически, поскольку сезон проходил с большими взлетами и падениями как у нас, так и у пярнусского клуба. В последнее время у игроков возникло много травм, и физиотерапевты активно работают, чтобы большинство из них были готовы сыграть в субботней игре“.
Уже подписаны?