Баскетбол
07.12.2024, 14:11

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ проигрывает пярнускому клубу

 
„ТалТех/Алексела“ vs „Садам“ 20:21; 18:22; 24:30;
Taltech - Pärnu Sadam
Taltech - Pärnu Sadam
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „ТалТех/Алексела“ примет на своей арене пярнуский „Садам“. Матч начнется в 17:00 и будет транслироваться в прямом эфире для подписчиков Delfi.

Главный тренер „ТалТех/Алексела“ Алар Варрак отметил: „Это важная игра для обеих команд как с точки зрения турнирного положения, так и психологически, поскольку сезон проходил с большими взлетами и падениями как у нас, так и у пярнусского клуба. В последнее время у игроков возникло много травм, и физиотерапевты активно работают, чтобы большинство из них были готовы сыграть в субботней игре“.

На данный момент „ТалТех“ занимает 9-е место с шестью победами и семью поражениями, а „Садам“ (3-6) находится на 12-й позиции.

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