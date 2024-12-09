Мария Сморжевских-Смирнова: „Ситуация кризиса, к сожалению, пробуждает в людях иррациональное, агрессивное и часто снимает людей с внутренних тормозов“
Мария Сморжевских-Смирнова: „Ситуация кризиса, к сожалению, пробуждает в людях иррациональное, агрессивное и часто снимает людей с внутренних тормозов“
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia
Новости Ида-Вирумаа
09.12.2024, 07:17

ИНТЕРВЬЮ | Директор Нарвского музея: Пока идет война, плакат „Путин - военный преступник“ останется на башне замка

 

Бесспорно, Нарвский музей весь этот год не сходил со страниц порталов и бумажных газет, и по-прежнему внимание к нему остается на пике. RusDelfi задал важные вопросы его директору Марии Сморжевских-Смирновой.

Уладился ли ваш конфликт с городской властью и в чем он вообще заключался?

Я не могу подробно комментировать вопрос, так как в марте был провозглашен трудовой мир, но мы следим за прессой, видим, что конфликт этот экзистенциальный, потому что в целом придраться в нашей работе не к чему. Ни по финансовой части, ни по какой другой. Музей является открытым учреждением, и каждый может спокойно проверить наши финансовые дела, это максимально прозрачно. Годовой отчет у нас выложен не только в регистре, но и на домашней странице.

Конфликт - из-за моей позиции и из-за позиции Эстонского государства, которое не считает, что культура и война между собой не связаны. Культура не может не замечать войну! И я хочу сказать всем, кто как-то еще сомневается: до тех пор, пока идет война, плакат „Путин - военный преступник“ будет висеть на флаговой башне Нарвского замка.

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