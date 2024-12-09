ИНТЕРВЬЮ | Директор Нарвского музея: Пока идет война, плакат „Путин - военный преступник“ останется на башне замка

Уладился ли ваш конфликт с городской властью и в чем он вообще заключался?

Я не могу подробно комментировать вопрос, так как в марте был провозглашен трудовой мир, но мы следим за прессой, видим, что конфликт этот экзистенциальный, потому что в целом придраться в нашей работе не к чему. Ни по финансовой части, ни по какой другой. Музей является открытым учреждением, и каждый может спокойно проверить наши финансовые дела, это максимально прозрачно. Годовой отчет у нас выложен не только в регистре, но и на домашней странице.