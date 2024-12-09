Директор Нарвского музея о хейте, конфликте с местной властью, планах на будущее и плакате „Путин — военный преступник“

Уладился ли ваш конфликт с городской властью и в чем он вообще заключался?

Я не могу подробно комментировать вопрос, так как в марте был провозглашен трудовой мир, но мы следим за прессой, видим, что конфликт этот экзистенциальный, потому что в целом придраться в нашей работе не к чему. Ни по финансовой части, ни по какой другой. Музей является открытым учреждением, и каждый может спокойно проверить наши финансовые дела, это максимально прозрачно. Годовой отчет у нас выложен не только в регистре, но и на домашней странице.

Конфликт - из-за моей позиции и из-за позиции Эстонского государства, которое не считает, что культура и война между собой не связаны. Культура не может не замечать войну! И я хочу сказать всем, кто как-то еще сомневается: до тех пор, пока идет война, плакат „Путин - военный преступник“ будет висеть на флаговой башне Нарвского замка. И мы будем вместе с украинскими коллегами, с которыми я общаюсь каждый день, участвовать в совместных проектах, касающихся разрушенного наследия, потому что Нарва, по которой Вторая мировая война прошлась трагически, имеет много общего с тем, как к сожалению, сегодня эта история повторяется и преподносится российской пропагандой.

17 декабря у нас пройдет очередное собрание совета, на котором мы надеемся увидеть всех членов, как со стороны города, так и со стороны государства, за общим столом, а не в экране компьютера, как это часто случается в случае с представителями города. На место они приходят редко, ссылаясь на занятость, участвуя онлайн через Teams.

Какую цену вам приходится платить за свою позицию?

Пишут, комментируют в соцсетях, угрожают. Мне очень жалко этих людей.

Не страшно?

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