ФОТО | Завершились морские маневры на учениях „Молния“

„Это был наш первый опыт запуска ударного дрона с борта военного корабля и поиска цели. Отсутствие ориентиров на море усложняло навигацию дронов. Экипажам судов было также трудно их обнаружить“, — сказал глава отдела воздушных судов дружины Валгамаа младший сержант Сильвер Яягер.

С начала учений „Молния“ военнослужащие ВМС Эстонии и стран-союзниц совместно отрабатывали маневры на море, процедуры ведения связи между кораблями и прибрежным штабом, траление, абордаж, патрулирование эстонской акватории, поддержку артиллерийского огня с моря и оборону от атак с катеров, кораблей, самолетов и дронов.

„Это упражнения являются частью ключевых компонентов ведения боевых действий на море. Они необходимы для быстрой переброски союзников в Эстонию — от разминирования судоходных путей до защиты кораблей от дронов“, — сказал заместитель командира ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

В морских упражнениях учений „Молния“ участвуют патрульный корабль ВМС Эстонии EML Kindral Kurvits, центр морских операций, французские тральщик FS Croix du Sud и патрульный корабль FS Commandant Blaison, подразделение беспилотных летательных аппаратов Кайтселийта, экипаж самолета Cessna и различные подразделения сухопутных войск.

Учения „Молния“ для ВМС Эстонии начались 2 декабря. Первым в восточную часть Финского залива вышел патрульный корабль ВМС Эстонии EML Kindral Kurvits из Минной гавани, далее из Таллиннского порта отправился патрульный корабль FS Commandant Blaison, после чего к ним присоединился французский тральщик FS Croix du Sud. Эти маневры были частью сценария учений, который сосредоточен на переброске союзников и взаимодействии сил в Балтийском регионе.

Двухнедельные учения „Молния“ проходят в промежутке 2-15 декабря в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью международных учений является отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. В маневрах принимают участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.

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