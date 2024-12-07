Финны думают над открытием границы с Россией

В интервью медиаагентству Uutissuomalainen профессор Лайне отметил, что на восточной границе долгое время было спокойно.

По его словам, контролируемое открытие границы возможно, так как Финляндия приняла закон о пограничной безопасности, также известный как закон о выдворении.

Пробное открытие пограничного пункта, по мнению профессора, могло бы состояться после Нового года.

С марта 2022 года Финляндия начала ограничивать визовый въезд для граждан России, а также сократила количество рейсов и транспортных маршрутов между двумя странами. Для граждан России были введены ограничения на туристические и другие несрочные поездки в Финляндию. Также было решено закрыть несколько пограничных пунктов, что существенно ограничило возможности пересечения границы.

В дальнейшем Финляндия продолжала ужесточать контроль, в том числе в рамках европейской политики, направленной на осуждение действий России в Украине. Это также включало запрет на использование определённых транспортных средств и путей между странами.

Финляндия опасалась, что открытые границы могут быть использованы для потоков мигрантов, граждан, стремящихся избежать мобилизации, или других лиц, которые могли бы создать проблемы для национальной безопасности. Это также повлияло на принятие решения о закрытии границы для граждан России, особенно для тех, кто не был связан с гуманитарными или дипломатическими целями.

На данный момент жителям Финляндии, которым надо попасть в Россию, приходится искать обходные пути - через Эстонию или другие страны.

Однако с течением времени обсуждалось возможное контролируемое открытие границы в случае изменения ситуации. В частности, было предложено, что после принятия законов о пограничной безопасности в Финляндии возможно частичное открытие границы, но с введением строгих проверок и ограничений.

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